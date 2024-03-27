На Одещині, поблизу кордону з Молдовою, двох чоловіків призовного віку, які намагались незаконно покинути Україну, заховавшись у кабіні фури.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
Чоловіки вирішили скористатися послугами перевізника з Миколаївщині, якого виявили через оголошення в месенджері.
Вартість цієї мандрівки коливалася від 2700 до 3400 доларів США з авансовим платежем у 100 доларів, залежно від комфорту та кінцевої точки маршруту. Пасажири мали сплатити решту суми вже на території Молдови.
Перевізник зустрічався з клієнтами в Одесі у заздалегідь обумовленому місці. Спочатку чоловіки розміщувалися в кабіні водія, а вже при виїзді з міста займали свої місця відповідно до «придбаних квитків»: один — на верхньому спальному місці, інший — в ящику для білизни.
«Володіючи оперативними даними про маршрут руху вантажівки з двома нелегальними пасажирами, прикордонники зупинили автівку для перевірки, яка рухалась у бік кордону. Під час огляду фури військовослужбовці одразу ж виявили усіх учасників «турне». Це стало кінцевою точкою їхньої подорожі», — повідомили у ДПСУ.
Тепер водію-переправнику загрожує кримінальна відповідальність, а його пасажирам — адміністративна.
Нагадаємо, у січні цього року, співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.
Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.
А на кордоні з Румунією затримали 10 чоловіків, які також намагалися незаконно перетнути державний кордон.
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На Одещині, поблизу кордону з Молдовою, двох чоловіків призовного віку, які намагались незаконно покинути Україну, заховавшись у кабіні фури.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
Чоловіки вирішили скористатися послугами перевізника з Миколаївщині, якого виявили через оголошення в месенджері.
Вартість цієї мандрівки коливалася від 2700 до 3400 доларів США з авансовим платежем у 100 доларів, залежно від комфорту та кінцевої точки маршруту. Пасажири мали сплатити решту суми вже на території Молдови.
Перевізник зустрічався з клієнтами в Одесі у заздалегідь обумовленому місці. Спочатку чоловіки розміщувалися в кабіні водія, а вже при виїзді з міста займали свої місця відповідно до «придбаних квитків»: один — на верхньому спальному місці, інший — в ящику для білизни.
«Володіючи оперативними даними про маршрут руху вантажівки з двома нелегальними пасажирами, прикордонники зупинили автівку для перевірки, яка рухалась у бік кордону. Під час огляду фури військовослужбовці одразу ж виявили усіх учасників «турне». Це стало кінцевою точкою їхньої подорожі», — повідомили у ДПСУ.
Тепер водію-переправнику загрожує кримінальна відповідальність, а його пасажирам — адміністративна.
Нагадаємо, у січні цього року, співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.
Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.
А на кордоні з Румунією затримали 10 чоловіків, які також намагалися незаконно перетнути державний кордон.