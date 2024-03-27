Затримані на кордоні нелегали і далекобійник. Фото: ДПСУ

На Одещині, поблизу кордону з Молдовою, двох чоловіків призовного віку, які намагались незаконно покинути Україну, заховавшись у кабіні фури.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Чоловіки вирішили скористатися послугами перевізника з Миколаївщині, якого виявили через оголошення в месенджері.

Вартість цієї мандрівки коливалася від 2700 до 3400 доларів США з авансовим платежем у 100 доларів, залежно від комфорту та кінцевої точки маршруту. Пасажири мали сплатити решту суми вже на території Молдови.

Перевізник зустрічався з клієнтами в Одесі у заздалегідь обумовленому місці. Спочатку чоловіки розміщувалися в кабіні водія, а вже при виїзді з міста займали свої місця відповідно до «придбаних квитків»: один — на верхньому спальному місці, інший — в ящику для білизни.

«Володіючи оперативними даними про маршрут руху вантажівки з двома нелегальними пасажирами, прикордонники зупинили автівку для перевірки, яка рухалась у бік кордону. Під час огляду фури військовослужбовці одразу ж виявили усіх учасників «турне». Це стало кінцевою точкою їхньої подорожі», — повідомили у ДПСУ.

Тепер водію-переправнику загрожує кримінальна відповідальність, а його пасажирам — адміністративна.

Нагадаємо, у січні цього року, співробітники Держприкордонслужби України затримали чоловіків, які намагались втекти з України.

Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.

А на кордоні з Румунією затримали 10 чоловіків, які також намагалися незаконно перетнути державний кордон.