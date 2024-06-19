На пішохідному переході на перетині вулиці Садової та проспекту Центрального в Миколаєві провалилась частина тротуару після зливи.

Про це повідомляють «НикВести».

Дощ потужним потоком розмив невелику ділянку, утворивши там яму. Через два дні комунальні служби огородили її, аби не постраждали місцеві.

Наслідки негоди в Миколаєві 15 червня, фото: «НикВести» Наслідки негоди в Миколаєві 15 червня, фото: «НикВести» Наслідки негоди в Миколаєві 15 червня, фото: «НикВести»

На місці зокрема працювала бригада «Миколаївводоканалу». В коментарі «НикВести» керівник підприємства Борис Дуденко зазначив, що дощ повністю залив колектор, через що сталось часткове його обвалення і пошкодження плитки.

— Обвалення колектора сталося за криницею. Ми зараз його відновили, але треба буде заходити до проекту відновлення цього колектора тому що він в аварійному стані. На жаль, злива повністю наповнила колектор і зірвала частину, що потрадала. Проектанту буде поставлено завдання мінімально пересікатись з тротуаром та дорожнім покриттям. Можливо буде використана санація, щоб не порушувати дорожній рух, — запевнив Борис Дуденко.

Саме покриття на тротуарі обіцяють відновити до кінця тижня.

Нагадаємо, вдень 15 червня у Миколаєві пройшов сильний дощ, внаслідок якого деякі вулиці міста підтопило водою.