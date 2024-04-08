Відтепер читачі видання «НикВести» можуть оперативно отримувати найактуальніші новини з сайту, використовуючи месенджер Viber.

Щоб отримувати головні новини НикВести у Viber, треба перейти за посиланням.

Також ми маємо сторінки в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok, а також Telegram-канал.

Керівниця SMM-відділу Єлизавета Москвіна поділилась, що канал пройшов всю необхідну процедуру перевірки та отримав верифікований статус.

— Ми постійно працюємо над удосконаленням своєї роботи з нашими читачами, щоб отримати зворотній зв'язок від них, щоб ми могли стати ще кращими. Один із способів такого зв'язку - це коментарі читачів у соціальних мережах та різних месенджерах. До цього проводились дослідження, і дійсно для різних вікових категорій є свої уподобання в користуванні тими або іншими соціальними мережами, різними додатками та месенджерами. Тому для нас важливо запропонувати зручний спосіб отримання інформації, який підходить для конкретного користувача, - підкреслила Єлизавета Москвіна.

Також керівниця SMM-відділу «НикВести» розповіла, що ефективність використання месенджера Viber підтверджується статистикою, коли читачі діляться окремими новинами, пересилаючи посилання своїм близьким та знайомим з допомогою саме цього месенджера.

— Коли ми побачили таку динаміку в статистиці новин, то вирішили розширити перелік інструментів, які використовуємо у своїй роботі. Тож, кому зручний саме цей канал отримання інформації - підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі всіх новин нашого регіону та України, - підсумувала Єлизавета Москвіна.

У месенджері Viber є можливість встановити зручні налаштування сповіщень для того, щоб не пропустити важливу інформацію. Кожен із читачів каналу також може залишати свої коментарі під окремими новинами, а також запрошувати інших користувачів долучитись до відкритого каналу НикВести у Viber.

Раніше повідомлялось, що НикВести разом з BBC Media Action втілюють програму інформування про мінну безпеку на Миколаївщині.