Оператор знімає роботу розміновувачів ДСНС в Миколаївській області, фото НикВести

У лютому 2024 році онлайн-медіа «НикВести» стало партнером міжнародної організації «BBC Media Action» задля співпраці у проєкті з інформування на тему мінної безпеки на Півдні України.

Миколаївська область залишається однією із найбільш замінованих територій, і ми майже щодня отримуємо інформацію про нещасні випадки, коли люди потрапляють на міни у своїх селах та на полях.

Головна редакторка «НикВести» Катерина Середа розповіла, що загалом за час співпраці вже опубліковано понад 20 матеріалів на сайті та інших ресурсах видання, які стосувались теми поводження з вибухонебезпечними предметами.

— Наша роль у цьому проєкті - вплинути на свідомість людей, нагадати їм про небезпеку мін та інших вибухонебезпечних предметів. Ці люди не можуть перестати жити там, де вони живуть — в селах або містах, що були під російською окупацією, або були під постійними обстрілами з боку російських військ. Ми маємо нагадати цим людям, зокрема і на прикладі тих, хто уже постраждав, як треба поводитися, якщо знайшов міну, чи можна ходити у ліс, на поля, або інші заміновані території. Тож наша задача максимально убезпечити їх словом — інформувати та впливати на них через новини та репортажі, - поділилась Катерина Середа.

Журналісти НикВести під час роботи в Миколаївській області Журналісти НикВести під час роботи в Миколаївській області Журналісти НикВести під час роботи в Миколаївській області

BBC Media Action повідомили, що для участі в їх проекті було відібрано два видання з України - «НикВести» і «Новини Донбасу». Говорячи про мету проекту партнери зазначили: «Серед населення існує потреба в практичній чіткій інформації про те, що робити, якщо ви натрапили на міну. ЗМІ мають унікальне місце для швидкого охоплення людей у ​​великих масштабах, надаючи чіткі поради щодо того, що робити, якщо вони побачать міну».

Разом із цим відзначають, що протимінна обізнаність та розуміння ризиків поводження з мінами та вибухонебезпечними предметами в Україні вже є досить високими.

Також у рамках проекту експерти BBC Media Action провели навчання для працівників редакції з алгоритму дій після виявлення мін та вибухонебезпечних предметів, а також ряд тренінгів як писати зрозумілі для читачів матеріали з цієї теми.

Загалом, ініціатива зі зміцнення місцевих медіа є частиною програми, що реалізується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні та фінансується урядом Японії. Проект також включає виробництво та розповсюдження пілотного медіа-контенту EORE у різних форматах через різні інформаційні канали в Україні та проведення дослідження для розуміння поведінки населення України, пов’язаної з мінами та вибухонебезпечними предметами.

Нещодавно ми опублікували матеріал про двох братів у Снігурівському районі.

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Також можна подивитися наш репортаж про те, що знають жителі Миколаєва про мінну безпеку.