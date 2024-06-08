Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

Для українців у суботу, 8 червня, до 16:00 обмеження електропостачання не передбачаються. До енергосистеми після планового ремонту приєднано черговий блок АЕС потужністю 1000 МВт.

Про це повідомили в Міненерго.

«Це дещо знизить дефіцит електроенергії в країні, який виник через російські атаки. Нагадаємо, це вже третій атомний блок, на якому виконано планові роботи для підготовки до ОЗП. Поточної доби дефіцит в енергосистемі наявний у вечірні години. Обмеження електропостачання заплановані на період від 16:00 до 24:00. Впродовж дня до 16:00 обмежень споживачів не планується. Відключення не передбачені для підприємств критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.