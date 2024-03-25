Наслідки атаки РФ по Миколаєву 11 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Внаслідок удару росіян по інфраструктурному об’єкту у Миколаєві в ніч на 11 лютого відбулося забруднення території навколо підприємства.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Ворог атакував тоді Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок влучань відбулось займання на відкритій території інфраструктурного об’єкта та забруднення території.

Державні інспектори провели обстеження території та лабораторні дослідження, за наслідками яких прорахували збитки, завдані земельним ресурсам — 34, 8 мільйона гривень.

Інформація про дану подію включено до єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Нагадаємо, тоді Сили оборони знищили у Миколаєві та області 18 «Шахедів». Постраждали також адмінбудівля, житлові будинки та автомобілі.