В Очакові нові назви отримають три вулиці. Відтепер вони носитимуть імена захисників України.
Про це йде мова у розпорядженні міського голови Сергія Бичкова.
У місті будо перейменовано:
Мер Очакова доручив комунальній службі благоустрою виготовити та встановити аншлаги з новими назвами вулиць.
Нагадаємо, що минулого року в Очакові планували перейменувати 14 вулиць, парк та сквер.
Також читайте статтю «НикВести»: «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».
В Очакові нові назви отримають три вулиці. Відтепер вони носитимуть імена захисників України.
Про це йде мова у розпорядженні міського голови Сергія Бичкова.
У місті будо перейменовано:
Мер Очакова доручив комунальній службі благоустрою виготовити та встановити аншлаги з новими назвами вулиць.
Нагадаємо, що минулого року в Очакові планували перейменувати 14 вулиць, парк та сквер.
Також читайте статтю «НикВести»: «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».