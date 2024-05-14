Підняття рівня води у Херсонській області. Фото з відкритих джерел

«Миколаївобленерго» оновлює мережі, що постраждали внаслідок підтоплення після підриву греблі Каховської ГЕС.

На підприємстві нагадали, що минулого року через затоплення на Миколаївщині відрізаними від електропостачання опинилися понад 2 тисяч домоволодінь у 18 селах та містах.

Після нормалізації ситуації фахівці провели ревізію власного постраждалого майна.

«Ситуація вимальовувалася вкрай складною. Постраждали велика кількість трансформаторів та десятки кілометрів ЛЕП», —додали в «Миколаївобленерго».

Наразі по області замінюють пошкоджені мережі.

«Провести комплексне оновлення мереж після підтоплення без підтримки американського народу було б проблематично. На щастя, маємо технічну допомогу від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Надані матеріали активно йдуть «в роботу», аби ми й надалі могли забезпечувати якісний та надійний розподіл електричної енергії», — йдеться у повідомленні.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Миколаївщини

Як відомо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів.

Одразу після катастрофи 13 червня екоактивісти за підтримки Українського наукового центру екології провели дослідження, щоб проаналізувати стан водойм внаслідок підриву. Наступна екологічна місія відбулася в липні.

Цього разу проби були взяті в місті Снігурівка та в селі Афанасіївка, які були повністю відрізані водою.

Через затоплення в Снігурівській громаді було зруйновано або знесено потужністю води більше 7 мостів. Крім того, затоплено було 375 будинків.

25 березня 2024 року екоактивісти спільно з Українським науковим центром екології моря провели четверту екологічну місію з дослідження наслідків підриву Каховської ГЕС.