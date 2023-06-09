Станом на 9 червня на території Миколаївської області через підтоплення знеструмлено понад дві тисячі споживачів.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії «Укренерго».

— Виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Триває літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій», – йдеться у повідомленні.

Водночас там повідомили, що у Херсонській області за минулу добу заживили понад пʼять тисяч споживачів, а станом на ранок 9 червня – залишаються знеструмленими майже 24 тисячі споживачів.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня У Снігурівській громаді Миколаївщини збільшилася кількість підтоплених населених пунктів внаслідок вибуху Каховської ГЕС. Наразі їх 13, включаючи місто.