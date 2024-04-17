Більшість громадян вважають, що Україна зберігає власний суверенітет / Ілюстративне фото

Переважна більшість українців вважають, що Україна зберігає власний суверенітет та здатна ухвалювати власні рішення.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології.

Думки про те, що Україна переважно втратила власний суверенітет і перебуває під контролем Заходу та скоріше виконує його команди, дотримуються 25% громадян. Ще 7% не змогли визначитися.

При цьому у «втрату суверенітету» вірять переважно ті, хто вважає, що Захід втомився від допомоги і хоче натиснути на Україну для поступок.

З регіоном проживання віра в те, що Україна зберігає суверенітет та може ухвалювати самостійні рішення, ніяк не пов’язана.

До порівняння, у 2016 році в опитуванні КМІС для Фонду «Демократичні ініціативи» 49% опитаних не вважали Україну по-справжньому незалежною державою. Вважали Україну справді незалежною державою — 38%.

Опитування провели 17-23 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1052 респонденти з усіх підконтрольних Україні регіонів. Похибка не має перевищувати 3,4% для показників, близьких до 50%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, 45% українців вважають, що політична сила, якій можна довірити владу в повоєнний період, може з’явитися із середовища військових.

Також, вектор зовнішньої політики України наразі підтримують 70% українців, цей показник на 4% нижче, ніж у серпні 2023 року.