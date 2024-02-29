Вектор зовнішньої політики України наразі підтримують 70% українців, цей показник на 4% нижче, ніж у серпні 2023 року.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року.

Як зазначають соціологи, 70% респондентів підтримують зовнішню політику керівництва України, не підтримують 17% (у серпні 2023 року — відповідно 74% і 14%).

«Підтримують зовнішню політику керівництва України переважна більшість жителів усіх регіонів (від 67% у Західному регіоні до 76,5% — у Південному). Серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, підтримують зовнішню політику керівництва України 82%, тоді як серед тих, хто не довіряє — лише 41%», — йдеться в інтерпретації опитування.

Оцінюючи ефективність міжнародної підтримки України у протистоянні російської агресії в різних сферах за п’ятибальною шкалою від 1 до 5, де «1» означає, що допомога є зовсім неефективною, а «5» — дуже ефективною, респонденти оцінили ефективність міжнародної допомоги українським біженцям в середньому 3,9 балами, фінансової допомоги — 3,8 балами, воєнної допомоги, політичної солідарності та підтримки України на міжнародних майданчиках — 3,7 балами.

Також зазначається, що порівняно з липнем 2023 року дещо зросла оцінка ефективності політичної солідарності та підтримки України на міжнародних майданчиках (з 3,5 до 3,7 бала), сприяння відбудові зруйнованих об’єктів в Україні (з 2,9 до 3,3 бала), сприяння здійсненню реформ в Україні (з 2,9 до 3,2 бала).

Нагадаємо, понад дві третини українців вважають, що наразі країна рухається у напрямку до згуртованості і єдності, до повномасштабного вторгнення РФ думки українців були кардинально іншими.

У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

У жовтні минулого, 63,8% опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборівв країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.

Наприкінці серпня 2023 року, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що попри війну, у 2024 році в Україні мають відбутися вибори.

Як раніше повідомлялось, Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.