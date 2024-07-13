У Миколаєві тимчасово заборонили готувати їжу у закладі, де зафіксовано спалах харчової токсикоінфекції. Проводяться лабораторні дослідження.
Про це повідомили у Головному управлінні держпродспоживслужби в Миколаївській області.
В управлінні держпродспоживслужби зазначили, що у закладі отруїлося 16 людей.
«Державними інспекторами проведено відбір 15 зразків харчових продуктів для мікробіологічних досліджень на виявлення на сальмонели та проведено відбір 10 зразків змивів з обладнання, що контактує з харчовими продуктами на виявлення патогенної мікрофлори», — додали у держпродспоживслужбі.
Головний державний інспектор виніс розпорядження «Про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів на потужності».
Нагадаємо, що 3 липня виконуюча обов’язки начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, що в одному із приватних міських закладів стало відомо про токсикоінфекцію. Назву закладу не оприлюднювали.
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У Миколаєві тимчасово заборонили готувати їжу у закладі, де зафіксовано спалах харчової токсикоінфекції. Проводяться лабораторні дослідження.
Про це повідомили у Головному управлінні держпродспоживслужби в Миколаївській області.
В управлінні держпродспоживслужби зазначили, що у закладі отруїлося 16 людей.
«Державними інспекторами проведено відбір 15 зразків харчових продуктів для мікробіологічних досліджень на виявлення на сальмонели та проведено відбір 10 зразків змивів з обладнання, що контактує з харчовими продуктами на виявлення патогенної мікрофлори», — додали у держпродспоживслужбі.
Головний державний інспектор виніс розпорядження «Про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів на потужності».
Нагадаємо, що 3 липня виконуюча обов’язки начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, що в одному із приватних міських закладів стало відомо про токсикоінфекцію. Назву закладу не оприлюднювали.