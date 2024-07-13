Отруєння у Миколаєві. Фото: Держпродспоживслужби

У Миколаєві тимчасово заборонили готувати їжу у закладі, де зафіксовано спалах харчової токсикоінфекції. Проводяться лабораторні дослідження.

Про це повідомили у Головному управлінні держпродспоживслужби в Миколаївській області.

В управлінні держпродспоживслужби зазначили, що у закладі отруїлося 16 людей.

«Державними інспекторами проведено відбір 15 зразків харчових продуктів для мікробіологічних досліджень на виявлення на сальмонели та проведено відбір 10 зразків змивів з обладнання, що контактує з харчовими продуктами на виявлення патогенної мікрофлори», — додали у держпродспоживслужбі.

Головний державний інспектор виніс розпорядження «Про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів на потужності».

Нагадаємо, що 3 липня виконуюча обов’язки начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, що в одному із приватних міських закладів стало відомо про токсикоінфекцію. Назву закладу не оприлюднювали.