Нижня палата парламенту Чехії. Фото: Reuters/Scanpix

Нижня палата чеського парламенту 28 лютого схвалила законопроєкт, яким планується зрівняти більшість прав для гетеросексуальних та гомосексуальних пар, але не підтримала легалізацію одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Поправки до Цивільного кодексу Чехії, які пропонував законопроєкт, передбачали, що люди однієї статі матимуть у шлюбі такі ж права, які зараз мають жінка й чоловік: наявність спільного майна, право на пенсію вдівця та вдови, права та обов’язки щодо дітей, а також доступ до замісної сімейної опіки.

У результаті зареєстровані цивільні партнерства, які зараз можуть укладати геї та лесбійки, що існують у Чехії з 2006 року, мали б практично зникнути як інститут.

Але через протести консервативних депутатів кінцевий законопроєкт, ухвалений нижньою палатою парламенту Чехії, не запроваджує одностатевих шлюбів, а лише підтверджує вже наявний механізм партнерств для гомосексуальних пар.

Документ також не передбачає права всиновлення для таких пар. Єдиний випадок, коли гомосексуальні пари зможуть всиновити дитину — якщо один з них є її біологічним батьком.

Тепер законопроєкт буде переданий на обговорення до верхньої палати — Сенату, після чого його має підписати президент Петр Павел. Він раніше підтримав легалізацію саме одностатевих шлюбів у Чехії.

Нагадаємо, 15 лютого парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві цивільні шлюби. Це надає одностатевим парам право укладати шлюби і всиновлювати дітей. Греція стала першою правславною країною, що легалізувала одностатеві шлюби.