Угорський політик Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел

Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці політичного новачка Петера Мадяра.

Результати підрахунку голосів наводить угорське видання Telex. Також результати оприлюднили на сайті парламенту.

Альянс Фідес–KDNP Віктора Орбана отримав підтримку 44,52% та претендує на 11 мандатів у Європарламенті, а нещодавно створена опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра має підтримку 29,74% (7 мандатів).

За останні 20 років «Фідес» лише одного разу набрала менше 50% на виборах до ЄП – у 2004 році вона здобула 47,4% як опозиційна партія. Порівняно з попередніми виборами до Європарламенту, що пройшли у 2019 році, політсила Віктора Орбана втратила майже 8 процентних пунктів і 2 мандати.

Петер Мадяр заявив, що результат є «початком кінця» для Віктора Обана та стане «Ватерлоо для його фабрики влади». Він заявив, що має намір «витягнути країну з трясовини».

Нагадаємо, 1 лютого, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.

Основною темою саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

В свою чергу, раніше, Віктор Орбан написав листа до Євроради, у якому погрожував заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти Росії та переговори про вступ. Згодом він заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

Тому лідери Європейського Союзу запропонували проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.

Згодом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився зняти вето на 50 мільярдів євро допомоги від ЄС для України. Він пояснив це тим, що був «у глухому куті».