ЗАЕС. Фото з відкритих джерел

На Запорізькій атомній електростанції трохи більше двох тисяч людей, серед яких не вистачає фахівців.

Про це повідомив у ефірі Українського радіо міський голова тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, до моменту окупації на станції було близько 11 тисяч працівників. Однак більшість персоналу експлуатаційного підрозділу, який є ліцензованим, виїхала на підконтрольну територію України.

«Окупанти з початку лютого цього року перестали пускати ліцензований персонал, який не уклав контракти із фейковою компанією від Росатома. Тож якщо до цього моменту в них і так була важка ситуація із забезпеченням кваліфікованим персоналом на ЗАЕС, то з лютого вона вкрай складна. Зараз станцію обслуговує трішки більше 2 тисяч осіб, з яких не всі є фахівцями і не всі навіть працювали до цього моменту на ЗАЕС», — зазначив Дмитро Орлов.

Також він додав, що Запорізька атомна електростанція уже третій рік поспіль «працює як військова база».

«Замінований периметр, замінована територія частково. По технологічних приміщеннях розміщені й особовий склад окупаційних військ, і військова техніка. Персоналу доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів. Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі», —додав Дмитро Орлов.

Нагадаємо, що Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.