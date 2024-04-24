Пил, що залишився після ранкового дощу, 24 квітня, місто Рені. Фото з групи «ДТП» у Viber

Протягом кількох днів пил із Сахари, який спричинив у середу випадання «брудного» дощу, залишатиметься в атмосфері над Україною.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні в Україні пройшли кольорові дощі. Не варто боятися! До України дістався пил із Сахари, який спостерігався напередодні у Греції. За інформацією Укргідрометцентру, природнє явище прослідковується над південними та центральними районами України та поширюється на північ», й— йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тривалі опади вимивають пил з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий (жовтих відтінків) дощ, який не несе ніякої загрози.

25-26 квітня пил залишатиметься в атмосфері над Україною, а 27 квітня повітряні потоки зміняться, повітря після дощів очиститься.

Нагадаємо, дощ, який випав зранку 24 квітня в Миколаєві, залишивши на автомобілях деяких жителів плями та брудні розводи, є наслідком пилу із Сахари.