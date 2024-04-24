Пил, що залишився після ранкового дощу, 24 квітня, місто Рені. Фото з групи «ДТП» у Viber

Дощ, який випав зранку 24 квітня в Миколаєві, залишивши на автомобілях деяких жителів плями та брудні розводи, є наслідком пилу із Сахари.

Про це в коментарі «НикВести» повідомили в Миколаївському гідрометцентрі.

Метеорологи пояснили, що причинами насиченого відтінку є бурі над пустелею Сахара в Африці, які здіймають у повітря тонни пилу, і циклон вітрів, що дмуть з півдня на Європу.

— Цей бруд називається пил із Сахари. Ми вже на початку місяця могли спостерігати, коли повітряними потоками із території Африки до нас доходив пил. Цього разу це був циклон на Середземному морі, він захопив частину пилу і піску і виніс його на територію Європи. Де постраждали Греція і Болгарія, тому що там не тільки пил, там ще й пісок був і з дощем, тому в них там більш такі суттєві наслідки. І оскільки в нас вночі та вранці спостерігався дощ, пил акумулювався з опадами. До нас ійшли тільки невеликі концентрації цього пилу і опадів, – розповіла фахівець Гідрометцентру.

Пил, що залишився після ранкового дощу, 24 квітня. Фото: Дмитро Рябченко Пил, що залишився після ранкового дощу, 24 квітня. Фото Дмитро Рябченко

Самі миколаївці вже зранку публікують в Facebook фото з наслідками «брудного» дощу.

«Хороший дощ пройшов сьогодні вранці. Машина вся у шарі глиняного (або пилового) нальоту. Це така дощова вода. Це мийники такий дощ проплатили, 100%, – написав Дмитро Рябченко. — А ви бачили, що сьогодні зранку в Миколаєві випав брудний дощик !? Усі автомобілі під час «нічного сну» покрилися добрим шаром бруду, – написав Федір Левченко.

Пил, що залишився після ранкового дощу, 24 квітня. Фото: Олена Денисюк Пил, що залишився після ранкового дощу, 24 квітня. Фото: Катерина Висоцьк

Попри це, експерти гідрометцентру завіряють, що якість атмосферного повітря у Миколаєві залишалася в межах норми, і перевищень гранично допустимих концентрацій не зафіксовано.

Що відомо про пил із Сахари?

31 березня «НикВести» повідомляли, що пил із Сахари, який дістався Європи може повпливати на якість повітря у Миколаєві. Цей пил, зокрема, накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато-жовтогарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі.

У вівторок, 23 квітня, Афіни та південні частини країни знову були огорнуті сахарським пилом, а відтінки жовтого та помаранчевого створили потойбічну атмосферу.

«Велика концентрація частинок пилу вплинула на більшість людей із захворюваннями дихальних шляхів «через погіршення якості повітря», – зазначає грецьке видання.

Фото піщаної бурі, яка прийшла до Греції з Африки Фото піщаної бурі, яка прийшла до Греції з Африки

Фото піщаної бурі, яка прийшла до Греції з Африки. Фото з відкритих джерел Фото піщаної бурі, яка прийшла до Греції з Африки. Фото з відкритих джерел

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Раніше в експлейнері «НикВести» «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо» ми пояснювали, як формальдегід впливає на якість повітря у Миколаєві.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».