У Первомайську планують розробити плану енергетичного розвитоку громади до 2030 року.
Для розроблення документів створять спеціальну робочу комісію з 13 осіб, йдеться у відповідному проєкті рішення.
Основною метою діяльності робочої групи є забезпечення планування та координації розроблення проєктів Енергетичного плану та Програми сталого енергетичного розвитку.
Робоча група має проаналізувати стан енергетичного розвитку Первомайської міської громади та визначити цілі на майбктнє у цьому напрямку. Готовий документ мають затвердити у жовтні цього року.
Раніше повідомлялося, що Первомайськ підписав партнерську угоду з німецьким містом Аугсбург. Міжнародні партнери допоможуть підготувати план стратегічного розвитку міськводоканалу та передадуть насосне обладнання.
У Первомайську планують розробити плану енергетичного розвитоку громади до 2030 року.
Для розроблення документів створять спеціальну робочу комісію з 13 осіб, йдеться у відповідному проєкті рішення.
Основною метою діяльності робочої групи є забезпечення планування та координації розроблення проєктів Енергетичного плану та Програми сталого енергетичного розвитку.
Робоча група має проаналізувати стан енергетичного розвитку Первомайської міської громади та визначити цілі на майбктнє у цьому напрямку. Готовий документ мають затвердити у жовтні цього року.
Раніше повідомлялося, що Первомайськ підписав партнерську угоду з німецьким містом Аугсбург. Міжнародні партнери допоможуть підготувати план стратегічного розвитку міськводоканалу та передадуть насосне обладнання.