Енергетичний розвиток громади. Фото: shutterstock

У Первомайську планують розробити плану енергетичного розвитоку громади до 2030 року.

Для розроблення документів створять спеціальну робочу комісію з 13 осіб, йдеться у відповідному проєкті рішення.

Основною метою діяльності робочої групи є забезпечення планування та координації розроблення проєктів Енергетичного плану та Програми сталого енергетичного розвитку.

Проєкт рішення. Скриншот документу.

Робоча група має проаналізувати стан енергетичного розвитку Первомайської міської громади та визначити цілі на майбктнє у цьому напрямку. Готовий документ мають затвердити у жовтні цього року.

Раніше повідомлялося, що Первомайськ підписав партнерську угоду з німецьким містом Аугсбург. Міжнародні партнери допоможуть підготувати план стратегічного розвитку міськводоканалу та передадуть насосне обладнання.