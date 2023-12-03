Фото: очисні споруди Первомайська

Первомайськ підписав партнерську угоду з німецьким містом Аугсбург. Міжнародні партнери допоможуть підготувати план стратегічного розвитку міськводоканалу та передадуть насосне обладнання.

Про це йде мова у статті «НикВести» «Модернізація системи водопостачання, техніка та гуманітарні вантажі: Франція, Болгарія та Німеччина допомогли Первомайську під час війни».

14 листопада 2023 року у місті Лейпциг відбулося урочисте підписання угоди про партнерство Первомайська з німецьким містом Аусбург.

Первомайськ має отримати комунальну техніку для житлово-комунального господарства та насосне обладнання для КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства».

«Я дуже сподіваюсь на нашу співпрацю та тривалі стосунки. Вони мають достатній досвід роботи саме у галузі водопостачання та водовідведення. Десь наприкінці грудня до нас мають приїхати фахівці з Німеччини. Вони також мене запросили з робочим візитом в Аугсбург. Вони мають нам передати комунальну техніку та насосне обладнання. Крім того, вони покажуть нам роботу водоканалу. Також вони мають допомогти нам підготувати план стратегічного розвитку нашого міськводоканалу. Протягом листопада-грудня у нас буде бачення фахівців Аугсбурга, яке обладнання треба замінити. Ми обговорювали це, ми працюємо у кам’яному віці. Це завдання номер один — привести міськводоканал до ладу, тому що це водозабезпечення. Від цього залежить діяльність усієї нашої громади», — розповідає мер Первомайську Олег Демченко.

Раніше повідомлялося, що у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводить роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.