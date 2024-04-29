Система протиповітряної та протиракетної оборони Patriot / Фото з відкритих джерел

Із технічної точки зору Польща здатна закрити небо над західними областями України, для цього у країни є достатньо систем протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, втім потрібна політична воля.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, цитує Укрінформ.

— Уже йшли розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на Заході Україні, на інших напрямках. Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити, — зазначив Ілля Євлаш.

Він також зауважив, що таке рішення «полегшило б життя» Повітряним силам України.

— Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді, — резюмує речник Повітряних сил.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що під час нічної атаки 27 квітня ворог використав «Калібри», втім не запускав «Шахеди». Наголошується, що на деякий час росіяни взяли паузу, а тепер почали знову наносити потужні атаки класично по українській енергетичній та критичній інфраструктурі.