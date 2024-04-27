Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш / Скрин з телемарафону

Під час нічної атаки 27 квітня ворог використав «Калібри», втім не запускав «Шахеди».

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

— Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і «Калібри» з акваторії Чорного моря, — розповів він, додавши, що вдалось збити 6 з 8 ракет цього типу.

Крім того, за даними спікера, окупанти почали інтенсивно атакувати, підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.

— Деякий час вони взяли паузу. І ось зараз почали знову наносити потужні атаки класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі, — розповів Ілля Євлаш.

Також, за його словами, ворог досить потужно наносив удари, в тому числі з застосуванням «Кинджалів».

— Це дуже потужна зброя, яку складно збити. В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем, — сказав він.

Водночас, за його словами, ворог не використовував під час атаки «Шахеди».

— Так, «Шахедів» не було, як уже протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть в них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключились на ракети, — резюмував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ зазначали, що росіяни декілька днів поспіль не атакують Україну «Шахедами». Це може бути пов’язано з відстеженням кроків України й очікуванням дій з української сторони, так і з підготовкою масованого удару.