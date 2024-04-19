Бомбардувальник Ту-22М3 / Ілюстративне фото

У Повітряних силах ЗСУ назвали збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 у Ставропольському краї своєрідною «вендеттою» за масовану атаку по Україні в ніч проти 19 квітня.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі «Радіо Свобода».

— Це була такого роду вендетта за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри після того, як Росія атакувала Україну. Це вперше, коли Повітряні сили спільно з нашими партерами, із ГУР, змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації, — сказав Ілля Євлаш.

Крім того, він додав, що вперше вдалося збити ще дві ракети Х-22, які випустив цей бомбардувальник.

— Зрозуміло, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу «Кинджал», вперше збили «Циркон». Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95, — розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня при відбитті комбінованого удару російської армії сили протиповітряної оборони України збили 22 ракети різних типів, у тому числі дві крилаті ракети Х-22, 14 ударних безпілотників та бомбардувальник Ту-22М3.