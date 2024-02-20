Система «єЧерга». Фото Укртрансбезпека.

Польща просить продовжити скасування «єЧерга» на пунктах пропуску «Ніжанковичі — Мальховіце», «Угринів — Довгобичув», «Рава-Руська — Гребенне».

Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що відповідний лист надійшов до профільного міністерства. Сергій Деркач додає, що комунікація польської та української сторони на кордоні не досягла мети.

«Ми отримали лист від польських колег з Міністерства інфраструктури, які запропонували нам скасувати «єЧергу» ще й на ПП «Рава-Руська — Гребенне». Ми читаємо це і розуміємо, що напевно, наша остання комунікація на кордоні (під час спільного відвідування ПП, — прим.) не досягла мети. Адже, ми пояснили, що, система «електронна черга» є дуже важливою для країни, ми показали результат, вона дійсно діє. І вони ніби погодились», — розповів Сергій Деркач.

Нагадаємо, що у травні минулого року у 16-ти пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система «єЧерга».