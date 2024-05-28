Страйк виробників фруктів в Ополе-Любельському, вони не погоджуються на надзвичайно низькі закупівельні ціни. Фото: PAP

Сьогодні, 27 травня, польські фермери виходять на нові протести. Цього разу їх не влаштовує зниження закупівельних цін на полуницю.

Про це пише видання Farmer.pl.

Фермерам не подобається, що ринок наповнений полуницею з Греції, Іспанії та інших країн, з якими вони не можуть конкурувати через погодні умови.

«Сезон починається з цінами нижче собівартості. Цей рік відрізняється від інших. Спочатку заморозки й морози, потім засуха й град. Втрати урожаю величезні. Крім того, наплив товарів з України й країн поза ЄС не зупинити. Нічого не змінюється. Сільське господарство у Польщі руйнується, і ми, фермери, не згодні з цим», – написав у Facebook фермер-блогер Кшиштоф Хмєль, відомий у соцмережах як Малиновий Поляк.

Закупівельні ціни на полуницю у деяких місцях становлять 2,30 злотих за кілограм, а собівартість виробництва – не менше ніж 4,80 злотих, з врахуванням оплати праці – 6-7 злотих.

Протест виробників має відбутися у місті Ополе-Любельське біля складів Kabako Gruppe Chłodnia і гуртової бази Stampol.

Нагадаємо, це не перший страйк польських фермерів. Раніше, 20 лютого польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Тоді міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.