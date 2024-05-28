Сьогодні, 27 травня, польські фермери виходять на нові протести. Цього разу їх не влаштовує зниження закупівельних цін на полуницю.
Про це пише видання Farmer.pl.
Фермерам не подобається, що ринок наповнений полуницею з Греції, Іспанії та інших країн, з якими вони не можуть конкурувати через погодні умови.
«Сезон починається з цінами нижче собівартості. Цей рік відрізняється від інших. Спочатку заморозки й морози, потім засуха й град. Втрати урожаю величезні. Крім того, наплив товарів з України й країн поза ЄС не зупинити. Нічого не змінюється. Сільське господарство у Польщі руйнується, і ми, фермери, не згодні з цим», – написав у Facebook фермер-блогер Кшиштоф Хмєль, відомий у соцмережах як Малиновий Поляк.
Закупівельні ціни на полуницю у деяких місцях становлять 2,30 злотих за кілограм, а собівартість виробництва – не менше ніж 4,80 злотих, з врахуванням оплати праці – 6-7 злотих.
Протест виробників має відбутися у місті Ополе-Любельське біля складів Kabako Gruppe Chłodnia і гуртової бази Stampol.
Нагадаємо, це не перший страйк польських фермерів. Раніше, 20 лютого польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Тоді міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.
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Сьогодні, 27 травня, польські фермери виходять на нові протести. Цього разу їх не влаштовує зниження закупівельних цін на полуницю.
Про це пише видання Farmer.pl.
Фермерам не подобається, що ринок наповнений полуницею з Греції, Іспанії та інших країн, з якими вони не можуть конкурувати через погодні умови.
«Сезон починається з цінами нижче собівартості. Цей рік відрізняється від інших. Спочатку заморозки й морози, потім засуха й град. Втрати урожаю величезні. Крім того, наплив товарів з України й країн поза ЄС не зупинити. Нічого не змінюється. Сільське господарство у Польщі руйнується, і ми, фермери, не згодні з цим», – написав у Facebook фермер-блогер Кшиштоф Хмєль, відомий у соцмережах як Малиновий Поляк.
Закупівельні ціни на полуницю у деяких місцях становлять 2,30 злотих за кілограм, а собівартість виробництва – не менше ніж 4,80 злотих, з врахуванням оплати праці – 6-7 злотих.
Протест виробників має відбутися у місті Ополе-Любельське біля складів Kabako Gruppe Chłodnia і гуртової бази Stampol.
Нагадаємо, це не перший страйк польських фермерів. Раніше, 20 лютого польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.
Тоді міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.