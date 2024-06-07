Пункт пропуску «Рава-Руська — Гребенне», фото з відкритих джерел

Опівночі 7 червня польські фермери припинили блокування кордону для вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне».

Про це повідомили у Державній митній службі.

Протест передбачав, що у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше ніж 24 вантажівки на добу — два запуски по 12 авто — і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголошував, що цей протест є частиною загальноєвропейської акції, яка пов’язана з виборами до Європарламенту, оскільки європейські аграрії стурбовані «зеленим курсом» Європейської комісії.

«[Фермери] хочуть привернути увагу виборців до партійних програм у цій частині. Тому акція на нашому кордоні є частиною загальноєвропейських протестів і насамперед пов’язана з внутрішньою політикою ЄС», — зазначив Висоцький.

Нагадаємо, рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Україною заблокували 4 червня.