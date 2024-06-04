Поляки 4 травня заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Рава-Руська»

Поляки заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Рава-Руська», ілюстраційне фото

Поляки заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

«Об 11:20 від польської сторони надійшла інформація про початок блокування руху до ППр «Гребенне». Представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію РП з України. У рамках оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає ДПСУ, на вʼїзд в Україну пропуск вантажівок здійснюється за раніше оголошеним графіком – 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також одним запуском, додатково, по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Блокування кордону

15 серпня 2023 року Польща закрила кордон для українського зерна.

Раніше Польща планувала створити спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.

Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня 2023 року.

В листопаді польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Наразі польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміказбільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті «Ягодин».

20 квітня поляки зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».