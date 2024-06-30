Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець / Фото: РБК-Україна

Росіяни примусово утримують понад 14 тисяч цивільних українців: повернути їх, на відміну від військових чи дітей, дуже складно.

Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив «Інтерфакс-Україна».

Омбудсмен пояснив, що у випадку з цивільними українцями не проводять обміни — лише повернення.

«Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес», — розповів Дмитро Лубінець.

Разом із тим, Україна, за словами уповноваженого, нині працює над поверненням майже 20 тисяч дітей та «десятків тисяч» українців, яких вважають зниклими безвісти.

За словами омбудсмена, це був перший випадок участі Ватикану у поверненні дорослих цивільних українців. Раніше папський престол долучався лише до допомоги дітям.

«До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою. Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України», — поділився Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, кожен із понад 600 опитаних цивільних або військових, які перебували у полоні РФ, розповіли про катування та жорстоке поводження.