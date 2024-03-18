Російські добровольці, які воюють на боці України у складі легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону, відзвітували про знищених російських військовослужбовців на території Росії.

Російські добровольці повідомили про понад 600 загиблих військових ЗС Росії, а також понад 100 знищених одиниць техніки.

Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило значні втрати російських військ – понад 600 вбитих і 800 поранених.

Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ворог продовжує проводити на окремих ділянках наступальні дії. Але ті самі події на прикордонних з Україною областях справді допомогли відтягнути сили і засоби противника і увагу на інші важливі для Путіна ділянки. Легіон «Свобода Росії», РДК щойно оголосили про втрати ворога за цей період. Ми можемо їх підтвердити. Це дуже серйозні цифри. Понад 600 загиблих, вбитих, ліквідованих окупантів. Понад 800 поранених, 20 бронемашин, БТР, БМП і 7 танків. Тобто це серйозні втрати на ділянці, яка давно оголошена ворогом закритою, захищеною», — сказав Андрій Юсов.

Зазанчимо, 12 березня легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей Російської Федерації у рамках спільної операції.