Оксен Лісовий / Фото: Міносвіти

Через війну понад півмільйона українських дітей навчаються дистанційно, що впливає на якість освіти.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Укрінформ.

«Ми сьогодні маємо більше ніж півмільйона дітей, які навчаються дистанційно, і якість цієї дистанційної освіти дуже різна, часто не дуже висока. І сьогодні ми працюємо як над рішеннями, які забезпечують доступ до очної освіти, так і над рішеннями, які нададуть дітям, які у силу обставин не можуть повернутися до очної освіти, якісну онлайн освіту. І це про гаджети і про відповідні цифрові рішення, які будуть презентовані на саміті», — сказав очільник МОН.

Оксен Лісовий наголосив, що для тих дітей, які навчаються зараз за кордоном, важливо збереження ідентичності.

«Важливо, щоб країни сприяли поверненню українців до України. І ми, зі свого боку, дбаючи про те, щоб діти розвивалися, розуміємо, усвідомлюємо, що діти повинні навчатися в школах за кордоном очно. Тим не менш, створюємо канал впливу на наших громадян через вивчення українознавчого компоненту. І міжнародна спільнота нам допомагає у цьому, і уряд України і міністерства освіти країн, з якими ми ведемо перемовини, сприяють нам у цьому і підтримують нас саме у збереженні ідентичності українці за кордоном попри те, що вони інтегруються у це середовище», — додав міністр.

Нагадаємо, що Парламент дозволив студентам університетів самим обирати темп навчання. Наприклад, ступінь бакалавра можна отримати за 3 або 5 років в залежності від того, яке навантаження обере студент.