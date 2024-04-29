У Миколаєві та області у найближчі 1-2 години очікується посилення вітру 15-20 метрів за секунду.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Вказується, що очікується посилення південно-східного вітру. Така погода збережеться до кінця доби. Перший рівень небезпечності «жовтий»
Миколаївські рятувальники просять мешканців області бути обережними та дотримуватись правил безпечної поведінки.
Раніше повідомлялося, що з 11 квітня у Миколаєві та області надзвичайна пожежна небезпека V класу.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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У Миколаєві та області у найближчі 1-2 години очікується посилення вітру 15-20 метрів за секунду.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Вказується, що очікується посилення південно-східного вітру. Така погода збережеться до кінця доби. Перший рівень небезпечності «жовтий»
Миколаївські рятувальники просять мешканців області бути обережними та дотримуватись правил безпечної поведінки.
Раніше повідомлялося, що з 11 квітня у Миколаєві та області надзвичайна пожежна небезпека V класу.