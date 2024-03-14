Зі тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося вивезти ще трьох дітей.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Дітям доводилося ходити до російської школи і майже не виходити з дому. За словами голови ОВА, на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
«Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років. В окупації діти примусово були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували, що заберуть дітей. Через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі», - зазначив Олександр Прокудін.
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 38 дітей із Херсонської області.
Раніше повідомлялося, що до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернулись мати із чотирма дітьми віком від 7 до 12 років та 17-річний підліток.
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Зі тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося вивезти ще трьох дітей.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Дітям доводилося ходити до російської школи і майже не виходити з дому. За словами голови ОВА, на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
«Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років. В окупації діти примусово були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували, що заберуть дітей. Через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі», - зазначив Олександр Прокудін.
З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 38 дітей із Херсонської області.
Раніше повідомлялося, що до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернулись мати із чотирма дітьми віком від 7 до 12 років та 17-річний підліток.