Хлопець загорнувся в прапор України. Фото: Микола Кулеба

Зі тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося вивезти ще трьох дітей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Дітям доводилося ходити до російської школи і майже не виходити з дому. За словами голови ОВА, на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років. В окупації діти примусово були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували, що заберуть дітей. Через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі», - зазначив Олександр Прокудін.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 38 дітей із Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернулись мати із чотирма дітьми віком від 7 до 12 років та 17-річний підліток.