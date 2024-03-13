До України повернули 5 дітей з ТОТ. Фото: Дмитро Лубінець

До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернулись мати із чотирма дітьми віком від 7 до 12 років та 17-річний підліток.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Матір із чотирма дітьми довго не могла виїхати на підконтрольну Україні територію, але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що одна із дівчат потребує роботи з психологом, адже мама помітила, як дівчинка плаче уві сні.

«Мама дітей повідомила про те, як у їхньому населеному пункті ставилися до тих, хто відмовляється отримувати російські паспорти, як погрожують у випадку, коли діти відмовляються ходити у вже російську школу та як на очах дітей росіяни били їх батька», — розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Також до України самостійно повернувся 17-річний хлопець. Він відмовився отримувати російський паспорт та переховувався від окупаційної влади.

«Його могли б змусити вступати до збройних лав РФ. Тож, аби не брати до рук зброї та не воювати проти своїх, він ухвалив рішення – виїхати на підконтрольну Батьківщині територію», — зауважив Дмитро Лубінець.

Наразі всі діти перебувають у безпеці. Їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.