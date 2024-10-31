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На Одещині майже за рік народилося понад десять тисяч дітей

Новонароджена дитина, фото з відкритих джерелНовонароджена дитина, фото з відкритих джерел

З січня по жовтень 2024 року в Одеській області народилось 10 тисяч 567 дітей, серед яких 5 тисяч 424 хлопчики та 5 тисяч 143 дівчинки. 

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної військової адміністрації, серед них 73 хлопчики та 78 дівчаток народилися у сім'ях внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«На цей час під наглядом у жіночих консультаціях медичних закладів охорони здоров'я області перебуває 5 396 жінок, з яких 852 мають статус ВПО. Демографічна ситуація на Одещині є важливим показником загального стану суспільства. Підтримка матерів і дітей, а також створення належних умов для їхнього розвитку залишаються пріоритетними завданнями для місцевих органів влади та медичних установ», – додали у пресслужбі. 

Нагадаємо, у Миколаєві з 18 по 24 жовтня народилися 42 дитини. А з 21 по 27 жовтня в пологових будинках Миколаївської області на світ зʼявилося 89 дітей.

 

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