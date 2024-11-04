На Миколаївщині за минулий тиждень народилось 63 дитини

У Миколаївській області народилося 63 дитини. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Миколаївській області за минулий тиждень народилося 63 дитини. Так з 28 жовтня по 3 листопада на світ з'явилися 35 дівчаток та 28 хлопчиків.

Про це повідомила пресслужба управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА.

Найменші немовлята з вагою 1600 г народилися в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».

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Як повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 25 до 31 жовтня у пологових відділеннях на світ з’явилися 45 малюків.

У відомстві зазначили, що новими містянами стали 22 дівчинки та 23 хлопчика.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві з 18 по 24 жовтня народилися 42 дитини. А з 21 по 27 жовтня в пологових будинках Миколаївської області на світ зʼявилося 89 дітей.

Управління охорони здоровʼя Миколаївської облдержадміністрації повідомили, що по області серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 44 дівчинки та 45 хлопчиків.

Нагадаємо, заступник директора Інституту демографії Олександр Гладу заявив, що для збереження стабільної чисельності населення України 100 жінок протягом життя повинні народжувати 220 дітей. Однак, згідно з даними за 2023 рік, наразі цей показник значно нижчий — 92-98 дітей на 100 жінок.