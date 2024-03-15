Мешканця Первомайська засудили на 6 років за крадіжку / Фото для ілюстрації

Раніше судимого 29-річного мешканця Первомайська, що на Миколаївщині, засудили на шість років позбавлення волі за повторну крадіжку в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними правоохоронців, 15 липня минулого року, чоловік прийшов в гості до свого знайомого, та скориставшись тим, що господар будинку відволікся по своїм справам, таємно викрав його майно.

Зазначається, що чоловік свою вину не визнав, але завдяки достатній доказовій базі його провину довели в повному обсязі. Первомайський міськрайонний суд призначив йому шість років позбавлення волі. Обвинувачений перебуває під вартою.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Нагадаємо, раніше судимий 37-річний мешканець Казанки, що на Миколаївщині, підозрюється у крадіжці 250 тисяч гривень з банківської картки знайомого, на яку чоловік отримував виплати у зв’язку із зникненням безвісти сина-військового.