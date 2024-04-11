Росіяни не змогли прорвати оборонні рубежі на правому березі Херсонщини / Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог не зможе повернутися на правий берег Херсонщини, бо там облаштовані оборонні рубежі. Крім того, росіяни не полишають спроб штурмувати село Кринки.

Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

— Продовжуючи тему ворожого ІПСО, хочу підкреслити, що правий берег міцно укріплений. Ворог не має жодного шансу на просування. Вони спробували це під час своїх псевдовиборів. Але зрозуміли, що навіть на половині шляху в них не вистачить ані ресурсу, ані сил, ані можливостей, — сказала вона.

Речниця зазначила, що росіяни часто використовують дрони не лише по позиціях військових, а й по мирних мешканцях.

— Щодня маємо повідомлення про удари в такий спосіб по приватній оселі, по приватній автівці, по місцю скупчення людей навколо пункту незламності, — сказала Наталія Гуменюк.

Вона також зазначила, що росіяни шукують способи, які дадуть їм хоч якийсь результат. Протягом кількох місяців вони намагаються штурмувати українські плацдарми.

— У них нічого не виходить, окрім, як втрачати свій особовий склад. Мінус 60% — це стійкий показник результату таких штурмів, — повідомила Наталія Гуменюк.

За минулу добу ворог здійснив шість штурмів. Минулого тижня росіяни спромоглися на 15-16 штурмів на день.

— Вони трохи змінили тактику. Така собі тактика тарганів, коли вони розосередилися маленькими купками для того, щоб і наші зусилля розосередити. Однак їм це не вдалося. Ми прорахували такий штурм і дали відсіч. Тому росіяни повернулися до сталої тактики, яку мають зараз — проводять 5-6 штурмів на день, — додала речниця ОК «Південь».

Нагадаємо, Наталія Гуменюк раніше зазначила, що російські військові всіма силами намагаються налаштувати місцеве населення Херсонської області на те, що Сили оборони не ті, хто їм потрібні, і треба чекати «руський мир».