Російська армія продовжує тероризувати Херсонщину, скидаючи вибухівку з дронів

Російські військові всіма силами намагаються налаштувати місцеве населення Херсонської області на те, що Сили оборони не ті, хто їм потрібні, і треба чекати «руський мир».

Про це 9 квітня в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

— Ворог продовжує тероризувати населення Херсонщини, скидаючи вибухові пристрої з безпілотників. Особливість нашої операційної зони в тому, що фактично лінія фронту пролягає Дніпром і там керуючим чинником є відстань, на яку ворог намагається досягнути правого берега. Ми працюємо над тим, щоб вибивати його вогневі потужності з лівого берега якомога далі, щоб вони не досягали правого, — сказала вона.

Речниця зазначила, що щодоби є випадки, коли росіяни атакують FPV-дронами приватні будинки або скидають осколкові боєприпаси з дронів іншої модифікації по скупченню людей, автівках, які їдуть з одного населеного пункту в інший.

— Перед своїми псевдовиборами росіяни просували наратив про те, що повернуться в Херсон. Зараз вони всіма силами намагаються налаштувати місцеве населення Херсонської області на те, що Сили оборони не ті, хто їм потрібні, і треба чекати «руський мир». Таку саму тактику вони обирають і на тимчасово окупованих територіях. Вони намагаються обстрілювати мирних мешканців і видають це за роботу Сил оборони України, — наголосила Наталія Гуменюк.

Вона також повідомила, що ворог продовжує дронові атаки, використовуючи «Шахеди». За її словами, їхня траєкторія і географія свідчить про те, що росіяни намагаються пошкодити інфраструктуру, яка підтримує економіку України в тонусі, намагаються максимально нашкодити мирному населенню.

Наталія Гуменюк зауважила, що цієї ночі у зоні відповідальності Оперативного командування «Південь» були знищені три дрони на Дніпропетровщині, три на Миколаївщині, два на Херсонщині і один на Одещині.

За її словами, уламками збитого дрона на Одещині пошкоджене приватне обійстя і обірвана лінія електропередач. Але ремонтні роботи вже ведуться. Люди не постраждали. Влучань не допустили.

— Ми ретельно відстежуємо ворожі атаки, аналізуємо їх і бачимо траєкторію запуску дронів. Але навіть бойова робота може завдавати шкоди, тому обовʼязково треба переходити в укриття, — наголосила Кирівниця ОК «Південь».

Нагадаємо, загалом у ніч проти 9 квітня росіяни запустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі ворожі цілі.