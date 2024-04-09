У ніч на 9 квітня в Одеській області через падіння уламків збитого «Shahed 131/136» пошкоджено лінію електропередачі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого «Шахеда», пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередачі», — йдеться в повідомленні.
За інформацією ОВА, постраждалих немає.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».
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У ніч на 9 квітня в Одеській області через падіння уламків збитого «Shahed 131/136» пошкоджено лінію електропередачі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого «Шахеда», пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередачі», — йдеться в повідомленні.
За інформацією ОВА, постраждалих немає.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».