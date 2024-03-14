Правоохоронці затримали підозрюваних у продажі «трофейної» російської зброї / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які підозрюються у продажі «трофейної» російської зброї та вибухівки у трьох регіонах України.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

У Харківській області «на гарячому» затримали місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження.

Він зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі. Зі схованки у лісопосадці вилучили декілька ящиків вибухівки, снайперську гвинтівку Драгунова та іншу бойову зброю.

Під Києвом затримані приховували великокаліберну зброю, залишену окупантами. У покинутому гаражі виявили російський БРДМ та боєприпаси до гранатометів. Додаткові збройні склади знаходилися у підземних схронах, де вилучили понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат.

На Дніпропетровщині затримали місцевого жителя, який намагався продати ручний кулемет Калашникова. У його квартирі та машині також було знайдено автомати АК-74, бойові гранати та набої різного калібру.

Всім затриманим повідомили про підозру за статею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Їм загрожує до семи років тюремного увʼязнення.

«Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України», — зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали підозрюваних у продажі «трофейної» російської зброї / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваних у продажі «трофейної» російської зброї / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваних у продажі «трофейної» російської зброї / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваних у продажі «трофейної» російської зброї / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваних у продажі «трофейної» російської зброї / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваних у продажі «трофейної» російської зброї / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваних у продажі «трофейної» російської зброї / Фото: СБУ

Нагадаємо, поліція викрила жителя Баштанського району, якого підозрюють у торгівлі боєприпасами: гранатами, тротиловими шашками та набої.