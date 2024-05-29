Прикордонники затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув Дністер заради побачення з українкою.
Іноземцю заборонили вʼїзд до України на 10 років, адже це вже не перше його порушення, повідомили у Держприкордонслужбі.
Раніше чоловіку заборонили в’їзд в Україну на 5 років — під час попереднього візиту він порушив правила перебування в країні.
Але іноземець не став чекати терміну та вирішив перетнути Дністер, щоб побачитися з коханою.
«Закоханий «Ромео в плавках» прямував до українки. Однак на березі його чекала не вона, а прикордонний наряд. Іноземцю доведеться відповідати перед законом, а заборона вʼїзду в Україну для нього тепер — 10 років», — кажуть у Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, мешканець Золотоноші Черкаської області переодягнувся у жінку та з паспортом сестри намагався перетнути кордон з Румунією.
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Прикордонники затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув Дністер заради побачення з українкою.
Іноземцю заборонили вʼїзд до України на 10 років, адже це вже не перше його порушення, повідомили у Держприкордонслужбі.
Раніше чоловіку заборонили в’їзд в Україну на 5 років — під час попереднього візиту він порушив правила перебування в країні.
Але іноземець не став чекати терміну та вирішив перетнути Дністер, щоб побачитися з коханою.
«Закоханий «Ромео в плавках» прямував до українки. Однак на березі його чекала не вона, а прикордонний наряд. Іноземцю доведеться відповідати перед законом, а заборона вʼїзду в Україну для нього тепер — 10 років», — кажуть у Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, мешканець Золотоноші Черкаської області переодягнувся у жінку та з паспортом сестри намагався перетнути кордон з Румунією.