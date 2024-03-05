Затор вантажівок у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Україна, як і до повномасштабного вторгнення, зіштовхується з проблемою низької якості повітря внаслідок забруднення. Якщо раніше на це впливала робота промислових обʼєктів та великий поток руху великогабаритного транспорту, то зараз у цьому чималу роль відіграє війна. Останнім часом суспільство широко обговорює проблему перевищення норм формальдегіду, який є одним з найнебезпечніших забруднювачів повітря. В рейтингу найзабрудненіших даною речовиною міст Миколаїв опинився на четвертому місці.

Що таке формальдегід, чому зростають його показники та як зменшити його вплив на здоров'я, читайте в експлейнері «НикВести».

Формальдегід в повітрі: в чому загроза для Миколаєва?

В першому півріччі 2023 року фахівці Центральної геофізичної обсерваторії проаналізували якість повітря по всій Україні. З'ясувалося, що основними джерелами забруднення стали такі речовини, як формальдегід, діоксид азоту, фенол, фтористий водень та повітряні частки.

Середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК) формальдегіду встановлена на рівні 0,003 мг/м3. За оцінками EPA (Агентство з охорони навколишнього середовища США), якщо особа постійно вдихатиме повітря, що містить формальдегід у середній концентрації 0,008 мг/ м3 (тобто приблизно 2,5 ГДК) протягом усього життя, теоретично у неї буде не більше одного шансу на десять тисяч отримати рак. Тобто це до 100 випадків раку на 1 мільйон мешканців.

Миколаїв серед усіх міст України мав максимальну концентрацію формальдегіду в атмосферному повітрі за середнім вмістом — 4,6 ГДК, а за максимально разовим вмістом – 1,7 ГДК. Такі високі показники можна пояснити значним об'ємом вихлопних газів, що актуально для промислових районів.

Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища на території України за I півріччя 2023 року Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Що таке формальдегід?

Формальдегід — це безбарвний легкозаймистий газ, який має виразний сильний запах. Речовина є генотоксичною, а отже може викликати соматичні мутації, що можуть передаватися по спадковості. За своєю токсичністю він належить до 2 класу небезпеки для організму людини. Джерелом формальдегіду є смог, який виділяється на ТЕС, ТЕЦ, промислових підприємствах. Проте у містах чинником підвищення рівня в повітрі формальдегіду є автотранспорт, адже в складі вихлопних газів міститься більше цієї домішки порівняно з викидами стаціонарних установок, що спалюють паливо.

В коментарі «НикВести» завідувачка кафедри екології медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили Людмила Григор'єва зазначила, що перевищення гранично-допустимих концентрацій вмісту формальдегіду у повітрі більш характерно для весняно-осіннього періоду через його фізико-хімічні властивості. В сонячну погоду та при високих температурах повітря формальдегід розповсюджується набагато швидше.

— За спостереженнями, автомобіль, який працює на природному газі, дає вихлоп, у якому концентрація формальдегіду складає 0,177 мг/куб.м, що у 2–3 рази більша, ніж при використанні бензину. Також сьогодні доведено про існування кореляції між збільшенням автотранспорту на газі і викидами формальдегіду, – розповіла спеціалістка.

За дослідженнями екологині, ще до війни через Миколаїв щорічно транзитом проходило близько 15 тисяч вантажівок (понад 40 вантажівок на день, а у сезон перевезень зерна – ще більше). За попередньою оцінкою, при таких масштабах курсуючих вантажівок кількість забруднюючих речовин складають понад 31 тонну. У цих розрахунках ще не враховано викиди вантажівок при їх гальмуванні на перехрестя вулиць, у світлофорів, тому реальні показники будуть ще більшими.

Миколаївський міський голова також підтверджує загострення проблеми забруднення повітря формальдегідами. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, основною причиною цього є постійний рух вантажних автомобілів через місто, які викидають шкідливі вихлопні гази.

— По-перше, нам руйнують дороги, а по-друге, було дослідження про якість повітря, і місто Миколаїв третє в Україні за забрудненням. Питання, а як це може бути, якщо всі заводи закриті? Хто ж забруднює повітря? Формальдегіди – це якраз вихлопи фур, які цілодобово переміщуються центром міста. У нас немає об'їзного мосту, тобто вони повинні заїхати в місто і проїхати через нього, щоб дістатися з київського напрямку на одеський, – говорить мер в інтерв’ю Ліга.net.

Смог над містом. Фото ілюстративне

Як війна вплинула на стан повітря в Україні?

У період війни забруднення повітря зросло через вибухи ракет, шахіди та пожежі, пояснює голова громадської організації «Збережи Дніпро» Ірина Черниш в ефірі подкасту «Формула життя». Дані про точні обсяги забруднень важко отримати через обмежений доступ до інформації про військові події, але середньо викидається близько 60 кілограмів забруднюючих речовин за один обстріл.

— Повітря в Україні не є якісним через високий рівень промислового забруднення та автотранспорту. З початку війни забруднення стало ще більшим через вибухи ракет, пожежі та інші військові дії. Жодного прецеденту у світі щодо такого критичного впливу ніхто не фіксував, тому і відшкодування втрат також буде безпрецедентним. Ми станемо більш хворіючою нацією, тривалість життя буде зменшуватись унаслідок зниження якості наших продуктів та ресурсів, які ми споживатимемо з довкілля. Чим довше триватиме війна, чим більше промислових об'єктів буде знищуватись чи руйнуватись; чим більше буде застосовуватись хімічна зброя, тим важчим і менш тривалим буде життя українців, – зазначила Ірина Черниш.

Фахівець підкреслила, що основною забруднюючою речовиною є формальдегід, який може призвести до онкологічних захворювань. А тому під час процесу відбудови країни необхідно звернути увагу на створення технологій, що мінімізують його вплив на довкілля і здоров'я людей.

Що впливає на рівень формальдегіду у повітрі?

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря — це одна з задач Українського Гідрометцентру. В період з 19 по 22 лютого 2024 року Миколаївський обласний центр з гідрометеорології фіксував перевищення ГДК формальдегіду щодня. Контроль атмосферного повітря в місті Миколаїв здійснюється на 4-х пунктах спостереження, які знаходяться в різних локаціях міста, зокрема:

— по вулиці Обсерваторна, 1;

— вулиці Погранична - проспект Богоявленський;

— вулиці 12 Лінія - 7а Повздовжня;

— біля обласного Палацу культури.

Пости вимірюють концентрації наступних забруднюючих речовин: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю – 2 рази на добу; діоксид азоту, оксид азоту, фтористий водень, формальдегід – 4 рази на добу.

Перевищені норми вмісту формальдегіду в повітрі можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується, пояснює «НикВести» завідувачка сектору забруднення атмосфери Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Світлана Шепель. Водночас визначити точне джерело забруднення повітря спеціалістка не може, але вказує на високий рівень формальдегіду протягом років. Моніторинг продовжать і надалі, але розв'язання проблеми лежить за межами компетенції центру.

— Це може пов'язано бути й з війною. На цей час, деякі люди кажуть, що до війни заторів не було на дорозі, а зараз зранку такі затори, що люди стоять по 20 хвилин в черзі. Тобто у нас з'явився інший автотранспорт, приїхали з інших областей, це по-перше. По-друге, річ у тому, що невідомо, яке паливо використовується. Формальдегіду багато і в різному виді палива, може бути і в дровах, і навіть речі можуть містити формальдегід. Його рівень завжди був високий. До війни взагалі було і по 8, і по 9 ГДК середньодобові. Ми спостерігаємо і констатуємо факти. А що є джерелом, то не є в нашій компетенції. Ми лише моніторимо атмосферу міста, – прокоментувала Світлана Шепель.

Як формальдегід впливає на ваше здоров’я?

Ми вдихаємо формальдегід разом з повітрям. Кожна людина стикається з невеликою кількістю цієї речовини в повітрі, а також в деяких продуктах харчування та промислових матеріалах. Однак тривале вдихання парової форми формальдегіду може негативно впливати на здоров'я.

Порушення норми вдихання може призвести до різних проблем, таких як респіраторні захворювання, подразнення очей і шкіри, алергічні реакції та навіть рак. Хоча негативні ефекти формальдегіду, що спричиняють рак, зазвичай проявляються в верхніх дихальних шляхах, шлунково-кишковому тракті та шкірі. Деякі дослідження свідчать про збільшену частоту раку носа та горла у людей, які регулярно вдихають його на робочому місці. Досліди на лабораторних щурах, які впродовж життя вдихали формальдегід також підтверджують можливість розвитку раку носа. Найбільш чутливі до цього діти, люди похилого віку, хворі на бронхіальну астму або мають інші проблеми з диханням.

Директор Миколаївського обласного центру онкології Дмитро Лагочев заявив, що на території регіону на обліку в медзакладах стоять понад 43 тисячі осіб, які хворіють на рак.

Генеральний директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко вважає, що через перевищення формальдегіду вони мають ввести епідеміологічний нагляд за неінфекційними захворюваннями.

— Ми маємо взяти до уваги чинники, які можуть впливати на стан здоров'я населення, в тому числі і на онкологічні захворювання. Ми будемо розглядати ці процеси, чому виникають ті чи інші захворювання через формальдегід, його вплив на здоров'я і спричинені ним онкозахворювання, – каже він.

Як можна знизити кількість формальдегіду у повітрі?

Миколаївська екологиня, завідувачка кафедри екології медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили Людмила Григор'єва в коментарі «НикВести» надає пропозиції щодо того, як можна вплинути на зниження рівня формальдегіду у повітрі. За її словами, у Миколаєві потрібно розробити з врахуванням європейського досвіду програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті.

Також обмежити транзит багатотоннажних вантажівок в межах міста, зменшити кількість маршруток та збільшити кількість електротранспорту.

Голова громадської організації «Збережи Дніпро» Ірина Черниш, закликає мешканців усвідомлено підходити до свого впливу на довкілля та приймати конкретні кроки для його поліпшення.

Однією з головних рекомендацій є заборона на спалювання різних видів відходів, таких як рослинні залишки та пінопласт. Адже це не лише незаконно, а й шкідливо для якості повітря, тому важливо вести роз'яснювальну роботу серед населення та звертатися до правоохоронних органів у разі порушень.

Якщо ви відчуваєте задуху, дискомфорт у диханні, печіння в очах тощо, це може бути ознакою погіршення якості повітря і потребує відповідних заходів. При поганій якості повітря рекомендується утримуватися від перебування на відкритому повітрі, у будинку зачиняти вікна та двері, а також використовувати зволожувачі повітря для покращення стану повітря в приміщенні.

Організація також пропонує встановлення датчиків якості повітря на вікнах будинків та створення спільних ботів для моніторингу ситуації. Це дозволить мешканцям в реальному часі слідкувати за станом довкілля та приймати вчасні заходи для його захисту.

В Україні діють сервіси, що надають інформацію про якість повітря в режимі онлайн. Наприклад, додаток SaveEcoBot дозволяє перевірити стан повітря у вибраній точці, проте в Миколаєві на сьогодні ці точки не працюють.