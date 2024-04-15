Перший заступник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик

Сьогодні, 15 квітня, відбулося засідання профільної комісії Миколаївської обласної ради. Розглянули хід реорганізації закладів охорони здоровʼя.

Про це повідомляє перший заступник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Він зазначив, що питання стосувалися приєднання до обласної клінічної лікарні обласних стоматології, офтальмології, шкірно-венерологічного диспансеру, лікарні відновлення здоровʼя, до обласної дитячої лікарні будинку дитини, а також інфекційної лікарні та центру паліативної допомоги до фтизіопульманологічного центру. Окремим питанням було звернення трудового колективу стоматології до депутатів обласної ради.

— Засідання вийшло досить дискусійним, і я хочу пояснити важливий момент. Ці рішення не означають, що зазначені лікарні закриються, навпаки – це реорганізація, що необхідна для подальшого розвитку цих закладів. Медики закладів, що приєднають, продовжать працювати і допомагати людям за своїм профілем. Таке рішення про приєднання лікарні в якості структурного підрозділу дасть можливість отримати додаткові пакети від НСЗУ та в рази підвищить їхній коефіцієнт за рахунок збільшення потужностей закладу. А значить, це дозволить допомагати ще якісніше та ще більшій кількості людей, – написав Антон Табунщик.

У перспективі, після завершення війни та створення госпітального округу, коли в НСЗУ або міжнародних партнерів поставатиме питання, куди направити медичне обладнання – у пріоритеті будуть саме надкластерні заклади. До того ж, приєднання стоматології до обласної клінічної лікарні дасть змогу надавати пільговим категоріями населення та ветеранам безкоштовно саме стоматологічні послуги, чого наразі немає.

— Наголошую, заклад не закривається, він продовжить працювати на базі обласної лікарні, – зауважив АнтонТабунщик.

У результаті засідання члени комісії підтримали усі три питання для подальшого винесення на засідання сесії.

Раніше, комісія Миколаївської обласної ради з питань з питань охорони здоровʼя без обговорень проголосувала за реорганізацію обласного центру лікування інфекційних хвороб та центру паліативної допомоги, який хочуть приєднати до фтизіопульмонологічного медцентру.

Крім того,«НикВести» опублікували проєкт рішення, в якому йшлось про те, що Миколаївська обласна рада приєднає до КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» обласний центр лікування інфекційних хвороб та центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг.

Хоча ще нещодавно адміністрація Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб стверджувала, що рішення про закриття медзакладу є лише плітками.

Проте під час обговорення групи з вивчення питання фінансового забезпечення КНП сфери охорони здоров'я Миколаївської обласної ради йшла мова і про приєднання інфекційної лікарні та центру паліативної допомоги до Миколаївського фтизіопульмонологічного медичного центру. Тоді це пояснили тим, що процес дасть можливість для створення надкластерного закладу охорони здоров'я.