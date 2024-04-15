Депутатська комісія Миколаївської облради з питань медицини, фото: «НикВести»

Комісія Миколаївської обласної ради з питань з питань охорони здоровʼя без обговорень проголосувала за реорганізацію обласного центру лікування інфекційних хвороб та центру паліативної допомоги, який хочуть приєднати до фтизіопульмонологічного медцентру.

Відповідне рішення вони прийняли у понеділок, 15 квітня, під час засідання комісії з питань медицини, повідомляє кореспондент «НикВести».

Зазначимо, що на комісію прийшли представники інфекційної лікарні, зокрема, в.о. директора лікарні Олександр Ігнатенков та деякі медпрацівники. Однак жодних питань ні в самого колективу, ні в депутатів облради не було.

В.о. директора лікарні Олександр Ігнатенков, фото: «НикВести» Депутатка Світлана Федорова, фото: «НикВести» Колектив миколаївської інфекційної лікарні, фото: «НикВести»

— Вже по скороченій програмі (розглядаємо питання реорганізації медзакладів – прим. ред.). Можливо в когось будуть запитання до керівників, — звернулась до депутатів голова комісії Ірина Шабільянова. — Я думаю, що треба послухати керівників, — відповів заступник голови Миколаївської облради Антон Табунщик. — Розстріляти ж їх не можна, давайте голосувати, — пожартувала депутатка Світлана Федорова. — Якщо питань немає, то я підсумовую фразу Світлани Федорівни, — відповіла Ірина Шабільянова.

Відповідне рішення члени комісії підтримали одноголосно «За». Далі питання розгляне сесія Миколаївської обласної ради.

Раніше «НикВести» опублікували проєкт рішення, в якому йшлось про те, що Миколаївська обласна рада приєднає до КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» обласний центр лікування інфекційних хвороб та центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг.

Хоча ще нещодавно адміністрація Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб стверджувала, що рішення про закриття медзакладу є лише плітками.

Хоча ще під час обговорення групи з вивчення питання фінансового забезпечення КНП сфери охорони здоров'я Миколаївської обласної ради йшла мова і про приєднання інфекційної лікарні та центру паліативної допомоги до Миколаївського фтизіопульмонологічного медичного центру. Тоді це пояснили тим, що процес дасть можливість для створення надкластерного закладу охорони здоров'я.

Звільнення медиків з миколаївської «інфекційки»

Як відомо, в кінці січня медиків Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб залишили без заробітної плати за місяць.

Лікарі звернулись до очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма допомогти з вирішенням питання виплати заробітної плати за січень, без якої їх залишили.

Пізніше заступник керівника ОВА Юрій Гранатуров заявив, що вирішення проблеми з затримками по виплаті зарплат медичним працівникам Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань за січень та лютий потребує участі обласної ради як власника лікарні.

В середині березня колективу Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань частково виплатили заробітні плати, які вони не отримували понад двох місяців. Проте затримки з виплатою зарплат стали причиною для звільнень лікарів.

Миколаївська інфекційна лікарня у довоєнний час

Зазначимо, що ще у 2020 році на період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 миколаївська інфекційна лікарня була однією зі зразкових медичних установ регіону з найвищими заробітними платами для медичних працівників. Шефство над лікарнею тоді взяв генеральний директор «Нібулону» Олексій Вадатурський, виділивши на це 17 мільйонів гривень.

За 30 днів компанія переобладнала обласну інфекційну лікарню. Вони провели ремонт у приміщеннях лікарні, встановили 87 нових точок подачі кисню та проклали понад 500 метрів кисневої мережі. Лікарня була ключовою в Миколаївській області по лікуванню захворювань на COVID-19.

У жовтні 2021 року головна лікарка Світлана Федорова заявила, що медзаклад може протягом кількох місяців збанкрутувати, оскільки Національна служба здоров'я України не виплачувала кошти за «ковідним» пакетом.

11 листопада до у Миколаїв прибула моніторингова група МОЗ для перевірки роботи лікарень. Головлікар Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань (ЦІЗ) Світлана Федорова поскаржилася перевіряючим, як в управлінні охорони здоров'я ОДА розподіляють препарати для лікування COVID-19.

Вже після звільнення з лікарні головної лікарки Світлани Федорової у січні 2022 року в.о.керівника лікарні була призначена Ярослава Студзинська, після зникнення якої у час повномасштабного вторгнення інфекційна лікарня прийшла в занепад.