Інфекційна лікарня в Миколаєві, фото з відкритих джерел

Затримки з виплатою зарплат медичним працівникам Миколаївської обласної інфекційної лікарні стали причиною для звільнень лікарів.

Про це в коментарі «НикВести» розказав керівник відділення реанімації Валентин Безручко, який також йде з займаної посади.

Як відомо, на початку року медиків Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб залишили без заробітньої плати. Лише наприкінці лютого медики отримали зарплати за січень. За лютий з працівниками лікарні розрахувались лише 22 березня. За березень вони не отримали авансу досі.

Валентин Безручко розказав, що з відділення реанімації звільняються чотири лікарі, ще один, який працює за сумісництвом, поки залишився. Щодо медсестер, то четверо вже написали заяви на звільнення.

— У мене звільняються майже всі медсестри. Більшість уже знайшли собі інші місця роботи, оскільки розуміють, до чого все йде. По анестезіологам — майже всі написали заяви, один тільки не написав. Люди розуміють, що справа йде до закриття лікарні. Затримки з виплатою зарплати з кожним місяцем будуть збільшуватись, без грошей важко сидіти по два місяці. Тому люди, звичайно, знаходять собі варіанти. І деякі уже написали заяви, прийняли рішення, що йдуть. Це критично для реанімації, яка не зможе адекватно працювати, - розказав Валентин Безручко.

Він розказав, що кілька разів звертався до керівництва лікарні щодо неприпустимості затримок з зарплати лікарям, але «ніхто не вчинив ніяких дій з цього приводу».

— Я приходив до головного лікаря, казав, що без грошей важко, тому треба приймати якісь рішення. Це було протягом двох місяців. Один раз прийшов, другий, кажу «Мені важко сидіти без грошей, по два місяці чекати зарплату я не можу, позичати весь час, тому, якщо нічого не зміниться, то до квітня я працюю, щоб хоч якось поборотися за лікарню. Мене все влаштовує, колектив гарний, щоб працювати, але без грошей це неможливо. Каже «добре», «я постараюсь». Людина дає надію, а по факту — знову затримки, які ростуть з кожним разом. Я кажу йому: «я буду писати заяву, шукайте собі анастезіолога на завідування, інакше втратите пакет». Головлікар сказав «добре». Усе чесно, я вважаю. Я ж не можу сидіти без грошей. На сьогоднішній день реанімація працює, це правда. З першого квітня —ні. Не буде працювати реанімації — ми втратимо основний стаціонарний пакет НСЗУ, за яким заробляємо гроші, - сказав Валентин Безручко.

Він зазначив, що його рішення про звільнення остаточне, також він радить своїм співробітникам також шукати роботу.

— Ніхто не буде безплатно працювати. І медсестри також почали потроху йти. Це не шантаж чи саботаж, це просто ось така ситуація, оскільки адміністрація, завчасно знаючи, що може може оголитися відділення, і ми втрачаємо пакет, не зробила зовсім нічого, - розказав лікар.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського щодо стану палат у Миколаївській обласній дитячій лікарні розпочали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цієї нагоди голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медустанов. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін у медичній системі електронною поштою, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медустанов у разі, якщо він переконається у їхній некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків у лікарнях, на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге глава ОВА наказав цю ситуацію через місяць і ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цього стала інша ситуація у медичній області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах у Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянців. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, які брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану. Реагуючи на цю ситуацію, голова Миколаївської ОВА з медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров'я — поодинокий випадок у медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров'я ОВА не несе відповідальності за діяльність головного лікаря. У той же час він повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку в обласному центрі психічного здоров'я, щоб з'ясувати, чи інші лікарі причетні до корупційної схеми заробітку на ухилянтах. Пізніше стало відомо, що виконувач обов'язків директора Миколаївського обласного центру психічного здоров'я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виробництва довідок для ухилянок, залишиться на посаді.

У березні 2024 року Служба безпеки України заявила про викриття чергової схеми з довідками для «ухилянтів» - на цей раз в обласному центрі медико-соціальної експертизи, яка «підтверджувала діагнози» та призначала групи інвалідності.

Скорочення лікарів

31 березня 2023 року редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем'янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язане з недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, тоді як минулого — 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадові особи почали масово заявляти, що це рішення не вплине на лікарів, що працюють, оскільки це стосується тільки вакансій. Водночас, в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а військовий губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак НікВести провели власне розслідування і з'ясували, що такі запевнення виявилися неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні став вибір: скорочувати лікарів чи зменшувати заробітну плату. Таким чином, медперсонал лікарні, який цілодобово лікував тяжко поранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитись на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, у тому числі в нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не всі мають право самостійно оперувати.

Проте у квітні стало відомо, що у Миколаївській лікарні швидкої допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.