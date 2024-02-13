Вирішення проблеми з затримками по виплаті зарплат медичним працівникам Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань за січень та лютий потребує участі обласної ради як власника лікарні. Про це заявив заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров сьогодні, 13 лютого, відповідаючи на питання кореспонденти «НикВести» під час брифінгу.

Юрій Гранатуров підтвердив, що проблема з зарплатами у медзакладі, про які ми повідомляли на початку лютого, досі не вирішена. Хоча лікарня уже отримала контракт з Національною службою здоров‘я України. За його словами, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Максим Безносенко, та адміністрація лікарні зараз активно працюють для вирішення фінансової проблеми закладу. Також звернулись і до депутатів Миколаївської обласної ради.

— Вони очікували пакетування і контракти від НСЗУ. Ці контракти, наскільки я знаю, вони вже отримали. Це складна ситуація. Її без втручання власника не вирішити. Я не хочу робити некоректні розрахунки, тому що підраховувати все має той, хто безпосередньо керує лікарнею. Наскільки знаю, управління охорони здоров'я звернулося до власника. А власником є обласна рада, - сказав Юрій Гранатуров

Юрій Гранатуров також повідомив, що найближчим часом планують створити робочу групу, яка проаналізує всі звіти та вивчить усі можливі варіанти вирішення проблеми.

— Створюється робоча група, буквально день-два і вона буде створена, де будуть заслухані вже всі звіти, будуть вивчені всі можливі виходи з цієї ситуації. Коли робоча група все це відпрацює, цим займуться постійні комісії для того, щоб це все було відкрито і прозоро. Я думаю, що найближчим часом будуть знайдені шляхи вирішення проблеми, - сказав Юрій Гранатуров.

За інформацією «НикВести», станом на 13 лютого працівники лікарні не отримали заробітної плати за січень (не враховуючи авансу у сумі близько 5 тисяч гривень). За словами співрозмовників видання серед медпрацівників, керівництво лікарні каже, що зарплати, можливо, будуть наприкінці лютого. Для допомоги у вирішенні цього питання медики лікарні уже звернулися до очільника області Віталія Кіма.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського щодо стану палат у Миколаївській обласній дитячій лікарні розпочали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цієї нагоди голова Миколаївської ОВ Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медустанов. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін у медичній системі електронною поштою, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медустанов у разі, якщо він переконається у їхній некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків у лікарнях, на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге глава ОВА наказав цю ситуацію через місяць і ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цього стала інша ситуація у медичній області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах у Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянців. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, які брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію, голова Миколаївської ОВ з медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров'я — поодинокий випадок у медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров'я ОВА не несе відповідальності за діяльність головного лікаря.

У той же час Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку в обласному центрі психічного здоров'я, щоб з'ясувати, чи інші лікарі причетні до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконувач обов'язків директора Миколаївського обласного центру психічного здоров'я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виробництва довідок для ухилянок, залишиться на посаді.

Скорочення лікарів

Проте ці два випадки не єдині у медичній галузі Миколаївщини. Ще 31 березня 2023 року редакція «НікВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем'янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язане з недофінансуванням : цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, тоді як минулого — 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадові особи почали масово заявляти, що це рішення не вплине на лікарів, що працюють, оскільки це стосується тільки вакансій. Водночас, в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а військовий губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак НікВести провели власне розслідування і з'ясували, що такі запевнення виявилися неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні став вибір : скорочувати лікарів чи зменшувати заробітну плату. Таким чином, медперсонал лікарні, який цілодобово лікував тяжко поранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитись на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, у тому числі в нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не всі мають право самостійно оперувати.

Проте у квітні стало відомо, що у Миколаївській лікарні швидкої допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.