Медиків Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб залишили без заробітньої плати за січень.

Про це в коментарі «НикВести» розказали кілька співробітників медзакладу, надавши копії відповідних розрахункових листів за січень, які вони отримали напередодні.

У розрахункових листах, з яким ми ознайомились, зазначено, що медпрацівник після усіх відрахувань мав отримати на руки близько 6 тисяч гривень, проте в результаті визначено: «До видачі Нуль грн 00 коп.». За інформацією редакції, подібні розрахунки отримали як лікарі, так і медсестри та санітарки.

Працівники інфекційної лікарні в Миколаєві отримали розрахункові листи, в яких вказано, що вони на руки отримають 0 гривень у січні, фото надали працівники лікарні.

Працівники інфекційної лікарні в Миколаєві отримали розрахункові листи, в яких вказано, що вони на руки отримають 0 гривень у січні, фото надали працівники лікарні.

Працівники інфекційної лікарні в Миколаєві отримали розрахункові листи, в яких вказано, що вони на руки отримають 0 гривень у січні, фото надали працівники лікарні

У розмові з журналістом медики розказали, що керівництво лікарні поставило співробітників перед фактом, що зарплати у січні не буде. Невідомо також, чи розрахуються з медиками у лютому.

– Директор сказав, що грошей у нас немає, і можливо виплатять нам тільки у лютому. Сказали, що не всі «пакети» нам дали, чекаємо третій «пакет». Так нам пояснили, у нас були збори. Пообіцяли виплатити борги, - сказала працівниця лікарні.

За інформацією «НикВести», станом на січень 2024 року інцекційна лікарня отримала від Національної служби здоров‘я України (НСЗУ) два «пакети»: на надання паліативної та амбулаторної допомоги. Очікується контракт на стаціонарну допомогу — це складає значну частину фінансової потреби медзакладу.

Головна медична сестра Жанна Голуб зазначила, що у січні вони отримали тільки аванс у розмірі близько двох тисяч гривень.

— Нам видали ці розрахункові листки і сказали, що те, що там написано, а це майже вдвічі менше, ніж було у 2023 році, те, що нам нарахували, аванс був, близько двох тисяч гричень, ми їх отримали, а зарплату, що там у кого на залишках, то «ви отримаєте, можливо, наприкінці лютого за умови, якщо ми підпишемо якісь там договори з НСЗУ». Які це договори будуть — ніхто не знає. Гарантій того, що ми взагалі щось отримаємо, немає жодних, - розказала головна медична сестра лікарні Жанна Голуб.

Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб, фотоколлаж пресслужби компанії "Нібулон"

За її словами, у грудні минулого року було затверджено новий колективний договір, яким змінена система нарахування заробітної плати, що призвел до її фактичного зменшення майже вдвічі. Попри те, що урядова постанова №28 гарантує зарплату у розмірі 15500, дякі медпрацівники тепер не можуть розраховувати навіть на мінімальну зарплату.

— Був підписаний новий колективний договір. Співробітники його чули, але ми його не бачили, цифр ми не бачили. Хто підписав цей колективний договір — я не знаю. Бо працівники його не підписували. Особисто з кожним працівником він не був підписаний. Оновлені оклади ми побачили ось у цих розрахункових листах. І як виставлені ці цифри ми не отримуємо навіть нараховані в цифрах, без монетизації, ми не отримуємо те, що нам гарантує постанова №28 Кабміну, наші 15500. Ми не отримуємо нараховані 13500. Ми отримуємо якісь цифри, які нам наша бухгалтерія, наш директор не взмозі пояснити, чому такі нарахування. Чому ми не отримуємо навіть на папері ці гарантовані державою кошти. Я розумію, що в самій 28 постанові написано, що в межах бюджетування закладу. У Але нас у грудні 2023 року керівництво не попередило, що коштів немає і треба щось передивлятись. Або ми зарплати недоотримуємо, або треба змінювати штатний розклад. Нас ніхто не попереджав про це. І про те, що наші оклади у 2024 році будуть майже вдвічі менші, ніж у 2023 році — нас теж не повідомили, - розказала Жанна Голуб.

Ще одна співробітниця лікарні, яка також не отримала зарплатню, каже, що протягом минулого року медики не отримували ні оздоровчі, ні премії. За її словами, під час зустрічі з медперсоналом, директор лікарні Олександр Ігнатенков повідомив про те, що медзаклад найближчими місяцями можуть ліквідувати, приєднавши його до іншої обласної лікарні.

— Зарплатню це вперше нам не виплатили. Але ми не отримали за 2023 рік ні оздоровчих, ні премій. Відпустку нам ділять, мало того, що 24 дні всього, так ще і частинами ділять. У нас у відділенні у всіх «гола» ставка. По розрахункових листках комусь 5000 начислили, комусь 8000, комусь 7000. Хоча всі працюють на ставку. Як хочуть, так і начисляють. Навіть ті 5000, які вони начислили, і цих грошей не буде. Сказали, можливо аж в кінці лютого, і то не точно. Якщо зовісім не закриють лікарню. Ходи на роботу за «дякую» ці два місяці. А як люди будуть жити і чим добиратись… Є матері-одиначки, що їм дітям сказати? Почекайте, діти, місяць, потім я куплю вам хліба? У цьому місяці 9 чоловік з адміністрації отримали зарплату, а всі інши не отримали — немає грошей, - розказала в коментарі «НикВести» працівниця лікарні.

Юрій Гранатуров, фото управління охорони здоров‘я Миколаївської ОВА

Заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, який опікується, зокрема, питаннями медицини, у коментарі «НикВести» зазначив, що керівництво лікарні не зверталось до ОВА з проблемою, пов’язаною з нестачею фінансування.

— Мені це ще не доповідав ніхто. Я поцікавлюсь у начальника обласного управління охорони здоров‘я, який безпосередньо курує лікарняні заклади. Я ще пока жодного звернення на бачив. Будемо розбиратися. Жодного звернення, чи колективного, чи індивідуального, чи керівника закладу до мене офіційно поки що не було. Але мождиво буде, - сказав Юрій Гранатуров.

Олександр Ігнатенков (зліва), фото Миколаївська ОДА

Виконуючий обов’язки директора КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» Олександр Ігнатенков нам у коментарі розказав, що проблема з нестачею фінансування виникла через відсутність у медзакладу резервних коштів. Зараз він очікує на контактування з Національною службою здоров’я на «пакет» з надання стаціонарної допомоги, який є бюджетоутворюючим для лікарні. До обласної влади не звертався по допомогу через те, що не знає, скільки грошей йому не вистачає.

— Я проінформував обласне управління охорони здоров’я. І я отримав відповідь, що на сьогодні фактично всі лікувальні заклади Миколаївської области ще не підписали договір на стаціонарну допомогу. Це бюджетоутворюючий «пакет». Щоб говорити конкретно, скільки мені не вистачає, має бути підписано договір з НСЗУ, де буде зазначено, скільки вони готові заплатити за надані нами медичні послуги. Я не можу сказати, на яку суму я очікую. Сьогодні змінюється все, що може змінитися. Якщо в минулому році ми підписували договір на весь рік, то в цьому році ми підписуємо на три місяці. Працівники з залишків минулого року отримали аванс. Якщо в минулому році у нас початок року пройшов гладко, тому що у нас з 2022 року були залишки, якими ми змогли закрити січень, лютий і фактично березень. Але у нас були достатні залишки з 2022 року. У 2023 році нам НСЗУ по наших договорах заплатила 21 мільйон гривень. У нас потреба тільки по зарплаті сягає 30 мільйонів. Це не враховуючи харчування, ліки і таке інше. Ми за 2023 рік з’їли все, що у нас завдяки «ковідному» пакету були залишки за підсумками 2022 року, - розказав Олександр Ігнатенков.

Він також прокоментував інформацію про можливу ліквідацію медзакаладу чи приєднання його до іншої лікарні та зазначив, що на сьогодні це питання не стоїть.

Раніше повідомлялось про те, що Миколаївська облрада планувала «списати» з балансу інфекційної лікарні новий операційний стіл вартістю в 76 тисяч гривент, однак після публікації «НикВести» облрада зняла це питання з розгляду сесії.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокерма головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.

Скорочення лікарів

Однак ці два випадки не єдині у медичній галузі Миколаївщини. Ще 31 березня 2023 року редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Однак у квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.