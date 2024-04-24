Миколаївська міська рада, архівне фото «НикВести»

Депутатам Миколаївської міської ради пропонують реорганізувати управління земельних ресурсів, приєднавши його до департаменту архітектури та містобудування.

Про це йшла мова 23 квітня під час засідання бюджетної комісії міської ради, пишуть «НикВести».

Відповідний проєкт рішення «Про оптимізацію структури виконавчих органів Миколаївської міської ради» збираються винести на сесію міської ради, яка відбудеться 25 квітня. Він також передбачає створення комісії, яка займатиметься з реорганізацією управління земельних ресурсів.

Приєднання управління до департаменту архітектури дозволить економити 2 мільйони гривень бюджету Миколаєва на рік та дозволить швидше вирішувати процедурні питання, сказав головний архітектор міста Євген Поляков.

— У разі прийняття такого рішення в новоствореному органі не буде ні кадрової служби, ні фінансової служби, ні бухгалтерії. Це дозволить вирівняти працівників та зекономити приблизно 2 мільйони гривень бюджетних коштів на рік. При цьому залишаються спеціалісти, які виконують роботу, скорочуються процедурні питання у розгляді земельних питань, у яких наразі приймають участь управління земельних ресурсів і департамент архітектури, — сказав він.

Таким чином, зокрема планують скоротити загальний керівний штат, додав Євген Поляков.

— Ми попередньо пропрацьовували штатний розпис і плануємо скоротити певну кількість заступників і керівників. Наприклад, зараз кількість керівних посад у двох органах складає 19 одиниць. Ми плануємо скоротити до 15, що складає приблизно 20%. А замість п'яти керівників і заступників планується чотири, — пояснив він.

За результатами голосування бюджетна комісія підтримала рішення про приєднання управління земельних ресурсів до департаменту архітектури та містобудування.

До цього мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.

Це пов'язано з тим, що в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

А 6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.