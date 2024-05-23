За винагороду у вісім тисяч доларів чоловіки намагалися домовитися з прикордонником, щоб потрапити до Молдови.
Про це 22 травня повідомили в Держприкордонслужбі.
За їх словами, на кордоні з Молдовою «на гарячому» затримали одесита, який намагався незаконно переправити до сусідньої країни «клієнта».
«Щоб реалізувати задумане, вони разом звернулися до прикордонника і запропонували йому вісім тисяч доларів. Військовослужбовець учасником злочину не став», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловіків затримали та оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, прикордонники затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон. Він пред’явив свідоцтво про смерть дружини, але воно виявилося підробленим.
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За винагороду у вісім тисяч доларів чоловіки намагалися домовитися з прикордонником, щоб потрапити до Молдови.
Про це 22 травня повідомили в Держприкордонслужбі.
За їх словами, на кордоні з Молдовою «на гарячому» затримали одесита, який намагався незаконно переправити до сусідньої країни «клієнта».
«Щоб реалізувати задумане, вони разом звернулися до прикордонника і запропонували йому вісім тисяч доларів. Військовослужбовець учасником злочину не став», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловіків затримали та оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, прикордонники затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон. Він пред’явив свідоцтво про смерть дружини, але воно виявилося підробленим.