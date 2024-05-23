За винагороду у вісім тисяч доларів чоловіки намагалися домовитися з прикордонником, щоб потрапити до Молдови.

Про це 22 травня повідомили в Держприкордонслужбі.

За їх словами, на кордоні з Молдовою «на гарячому» затримали одесита, який намагався незаконно переправити до сусідньої країни «клієнта».

«Щоб реалізувати задумане, вони разом звернулися до прикордонника і запропонували йому вісім тисяч доларів. Військовослужбовець учасником злочину не став», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіків затримали та оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Одесит намагався за $8 тисяч домовитися з прикордонником, щоб переправити «клієнта» до Молдови / Фото: Держприкордонслужба Одесит намагався за $8 тисяч домовитися з прикордонником, щоб переправити «клієнта» до Молдови / Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, прикордонники затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон. Він пред’явив свідоцтво про смерть дружини, але воно виявилося підробленим.