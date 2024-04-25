Прикордонники відбили атаку російської ДРГ на Сумщині / Держприкордонслужба

Російські диверсанти не полишають спроб проникнути на територію України.

Як розповіли у Держприкордонслужбі, днями на Сумщині прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, потрапили на засідку ворожої диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ), яка незаконно перетнула державний кордон України.

Між українськими захисниками та ДРГ противника, яка налічувала більше десятка людей, зав’язався стрілецький бій.

Для посилення напрямку заходу ДРГ окупантів висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та інших складових Сил оборони, військові задіяли артилерійський та мінометний розрахунки.

«Злагоджені дії охоронців кордону та інших складових Сил оборони України зірвали плани противника, змусивши ворога відійти назад», — зазначили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, що на початку квітня російська диверсійно-розвідувальна група також намагалась зайти в Сумську область із ворожої території. Але прикордонники відбили напад росіян.