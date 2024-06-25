Затримання чоловіків. Фото: прикордонна служба

На Одещині прикордонники зупинили чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками, які намагалися виїхати закордон.

Про це повідомили 25 червня у Державній прикордонній службі.

Мікроавтобуси зупинили у селі Обжиле Подільського району. За даними ДПСУ, організатори намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

«Як було встановлено, збір «клієнтів» ділками здійснювався за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи», — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Організаторам повідомлено про підозру, а щодо чоловіків складені протоколи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронні органи разом з прикордонниками зупинили роботу канал незаконного переправлення осіб за кордон.

Раніше повідомлялося, що працівник одного з територіальних центрів комплектування Одеської області відмовлявся оформлювати бронювання від мобілізації військовозобовʼязаному без хабаря. Він вимагав 300 літрів пального або гроші в еквіваленті.